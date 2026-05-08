Folge 22 von "Germany's next Topmodel" (donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) steht ganz im Zeichen von Hollywood. Nicht nur Modeln ist gefragt, sondern auch ganz schön viel Schauspielkunst. Nachdem sich die Models bei Popcorn vom 90er-Jahre-Klassiker "Clueless" inspirieren ließen, geht es direkt zum Start der Show auf den Catwalk. Und der wird - einmal mehr - zur ultimativen Stolperfalle. Hollywood-Kostümdesignerin Mona May kleidet die Models im schrillen 90er-Look ein, bevor es auf den Laufsteg aus Gitter geht. "Es ist machbar, aber einfach ist es nicht", sagt Heidi Klum (52), nachdem sie den ungewöhnlichen Runway selbst erprobt hat und gibt zu, dass hier die Frauen wegen der High Heels im Nachteil sein werden. "Ich hoffe einfach, dass es mich nicht hinlegt", so die erste Kandidatin Marlene (20). Auf Zehenspitzen absolviert sie den Lauf - fast - stolperfrei. Vorne angekommen ist sie dafür total aus der Puste. "Das war anstrengend!" Zurück bei ihren Mitstreitenden berichtet sie immer noch außer Atem vom Spießrutenlauf auf Zehenspitzen: "Sie hätten sich noch mehr Freude und Lachen gewünscht. Aber ich bin nicht hingefallen".

Außer Atem beim Catwalk auf Zehenspitzen Weniger rund läuft der Walk für Anika (27). Sie verliert nach den ersten paar Metern erst den einen, einige Schritte später auch den anderen Schuh - läuft aber selbstbewusst weiter. Dafür heimst sie sich Lob ein. Genauso wie Aurélie (22), die im Leo-Look schon nach einigen Schritten mit nur noch einem Schuh weiterläuft. Gast-Juror Elias Becker (26) ist beeindruckt: "Das war bis jetzt mein Lieblings-Walk!" Die Jungs haben dank flachem Schuhwerk keine Probleme mit dem Gitter-Laufsteg. Dafür vergisst Ibo (21) komplett, sich vorne bei der Jury Feedback abzuholen. Dafür hagelt es Kritik. "Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Ich mache eigentlich sonst keine Fehler", regt sich Ibo auf.

Wer streitet am schönsten? Als nächstes folgt die Schauspiel-Challenge. Schauplatz in den Universal Studios: Die Wisteria Lane aus der Kult-Serie "Desperate Housewives". In Zweier-Teams spielen die Kandidaten ein streitendes Ehepaar. Hollywood-Schauspielerin Lisa Rinna (62) stiftet als nervige Nachbarin mächtig Unruhe und versucht, die Kandidaten aus dem Konzept zu bringen. Den Start machen Luis (24) und Marlene (20). Als sie letzte Anweisungen von Regisseur Lance Drake erhalten, merken sie: "Das ist extrem viel auf einmal". Denn es gibt nur eine einzige Aufnahme ohne Schnitt - Text und schauspielerische Leistung müssen sitzen. Dann geht's los - die beiden unterhalten Heidi Klum bestens, die hinter der Kamera vor sich hin grinst. Marlene gibt insgesamt zwar mehr Einsatz, trotzdem überzeugt Luis mehr. "Er war so selbstbewusst und cool", so der Regisseur. Darum kommt Luis direkt in die nächste Runde, Marlene bleibt Wackelkandidatin. Als nächstes dran sind Anna (22) und Godfrey (34). Godfrey geht wie gewohnt selbstbewusst ins Rennen: "Ich habe schon Schauspielerfahrung". Doch überzeugen kann er nicht. "Übertreibt nicht so, seid natürlicher", so das Urteil. "Hat uns nicht so gefallen", kommentiert Heidi. Die bessere Show lieferte Anna und ist weiter, Godfrey wackelt. Bei Alexavius (22) und Daphne (25) läuft es nicht gut. Statt nach Drehbuch zu sprechen, improvisierten sich die beiden durch die Szene. "Es war ein Fiasko", fasst Alexavius zusammen. "Wir haben den meisten Text vergessen", ergänzt Daphne. Heidi lässt beide Kandidaten wackeln. Aurélie (22) gibt mit Ibo vollen Einsatz - sie geht so weit, dass sie ihm zum Schluss der Szene spontan einen Kuchen ins Gesicht klatscht. "Das war ein starker Abschluss, zu einer nicht sehr gelungenen Szene", urteilt der Regisseur. Die Kuchen-Klatsche katapultiert Aurélie in die nächste Runde und bringt Ibo zum Wackeln.

5 Wackelkandidaten bangen um Entscheidung Den Abschluss machen Anika (27) und Toni (31). Schauspielerin Lisa Rinna ließ sich offenbar von Aurélie inspirieren und bewirft nun die beiden Kandidaten selbst mit Kuchen. Das Duo lässt sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und meistert die Challenge mit Bravour. "Die haben es richtig gut gemacht", resümiert der Regisseur. Heidi schickt beide direkt in die nächste Runde. Nun müssen die Wackelkandidaten Alexavius, Daphne, Godfrey, Ibo und Marlene noch einmal vor Heidi Klum und Lisa Rinna treten. "Godfrey, du warst heute einer der schlechtesten", sagt Heidi. "Doch beim Walk gehörtest du zu den Top 3 und das hat dich heute gerettet". "Ich habe heute leider kein Foto für dich", sagt Heidi zu Marlene. Sie konnte weder auf dem Catwalk, noch auf dem Filmset überzeugen. "Es sind ganz viele tolle Freundschaften entstanden. Das werde ich am meisten vermissen", sagt Marlene später unter Tränen im Kreise ihrer Konkurrenten. Auch bei ihnen bleibt bei diesem Abschied kein Auge trocken.