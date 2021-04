"Godzilla vs. Kong": Muss man die bisherigen MonsterVerse-Filme gesehen haben?

Kaum Verbindungen

In "Godzilla vs Kong" kommen neben den Monstern nur zwei Charaktere aus den bisherigen Filmen vor. Markus Russell (Kyle Chandler) und seine Tochter Madison (Millie Bobby Brown) fungieren dabei als Bindeglied zwischen "Godzilla: King of Monsters" und dem neuen Film.

Die verstorbene Ehefrau und Mutter Emma wird zwar immer wieder erwähnt, aber inhaltlich stehen "Godzilla vs Kong" und die bisherigen Filme nicht in Verbindung. Man sollte nur wissen, dass die Familie Russell furchtlos an der Seite von Godzilla steht, der Rest wird durch kleine News-Beiträge am Anfang des Films ergänzt.

Die einzigen Bestien, bei denen es hilfreich ist, schon vor dem Filmstart von ihnen gehört zu haben, sind die Skullcrawler. Die hinterhältigen Reptilien haben ihren ersten Auftritt in "Kong: Skull Island" und kommen nun auch im neuen Blockbuster vor. Im vorherigen Film wurde auch erwähnt, dass der Riesengorilla noch immer wächst, falls sich einige fragen sollten, warum Kong im neuen Streifen größer ist als je zuvor.