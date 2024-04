Früher "Godzilla"-Film als Vorbild für Teil 3?

Vor allem träumt er davon, eine eigene MonsterVerse-Trilogie zu schaffen, um so seinem "Godzilla vs. Kong" von 2020 und dem aktuellen "Godzilla x Kong: The New Empire" noch ein abschließendes Werk hinzuzufügen. Nachdem der Mini-Kong Suko im neuen Film aufgetreten ist, wäre es naheliegend, in einem kommenden Werk den Baby Godzilla aka. Minilla einzuführen. Auf diese Frage gab Wingard allerdings keine konkrete Antwort, gab aber indirekt zu verstehen, dass es sehr wohl der Fall sein könnte.

Er nannte nämlich als seinen liebsten früheren Monsterfilm "Godzilla vs. Destoroyah", in dem tatsächlich ein Godzilla Junior vorkommt. Dieses Werk von 1995 habe für ihn "unglaubliche emotionale Höhen erreicht" und das Ende, an dem der Nachwuchs-Godzilla stirbt, habe ihm beim ersten Anschauen "Tränen in die Augen getrieben". Der Regisseur hält sich also bei einer möglichen Entwicklung der Storyline für "Godzilla x Kong 3" noch bedeckt, was aber zu diesem frühen Zeitpunkt kein Wunder ist.