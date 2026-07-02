Zwei Genies. Zwei Egos. Und viel zu wenig Platz im Weimar des späten 18. Jahrhunderts. Die neue starbesetzte RTL+ Eigenproduktion „Goethe vs. Schiller“ macht aus der legendären Freundschaft der beiden Dichterikonen eine rasante Comedy voller Rivalität, Größenwahn und geistreicher Tiefschläge. Historische Fakten treffen auf modernen Humor – und das Ergebnis ist deutlich unterhaltsamer als jede Literaturstunde.

Diese Stars sind als Goethe und Schiller zu sehen

Moritz Bleibtreu verkörpert Goethe; David Kross spielt Schiller; Jasmin Schwiers ist als Christiane Vulpius zu sehen, Heike Makatsch als Herzogin Anna-Amalia, Daniel Zillmann als August Wilhelm Iffland, Kai Ivo Baulitz als Gottfried Herder und Max Schimmelpfennig als junger Herzog Carl August.

Der gefeierte Goethe steckt mitten in einer kreativen und persönlichen Krise, als der jüngere, mittellose, aber ehrgeizige Schiller in sein Leben platzt. Zwischen Konkurrenzkampf, Eifersucht und gegenseitiger Bewunderung geraten die beiden immer wieder in absurde Situationen: bei höfischen Intrigen, Jagdausflügen, wilden Kneipenabenden und aus dem Ruder laufenden Theaterproben. Dabei prallen Goethes etablierte Stellung und Schillers ungestümer Idealismus ständig aufeinander. Trotz aller Konflikte erkennen beide nach und nach, dass sie doch nicht ganz ohneeinander können und sich gegenseitig zu neuen Höchstleistungen inspirieren.