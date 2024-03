"Goldener Bachelor" nach US-Vorbild

In den USA war die Sendung "The Golden Bachelor" im September 2023 beim Sender ABC an den Start gegangen. Der 72-jährige Gerry Turner suchte hier nach der großen Liebe und fand sie am Ende in der 70-jährigen Theresa Nist. Im Januar 2024 heirateten die beiden. Im Herbst 2024 will der Sender das weibliche Pendant, "The Golden Bachelorette" ausstrahlen.