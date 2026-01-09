Dass die Komikerin Nikki Glaser (41) die 83. Verleihung der Golden Globes moderiert, ist schon länger bekannt. Nun steht auch fest, welche Stars den Gewinnerinnen und Gewinnern die Film- und Fernsehpreise überreichen werden. Die Macher geben eine lange Liste mit illustren Namen bekannt. Die Gala steigt nach deutscher Zeit in der Nacht von Sonntag, dem 11. Januar, auf Montag im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles.

Unter den Präsentatoren finden sich die beiden befreundeten Superstars George Clooney (64) und Julia Roberts (58). Ob sie gemeinsam die Bühne betreten werden, ist aber noch nicht bekannt.

Sowohl George Clooney als auch Julia Roberts könnten übrigens nicht nur einen Golden Globe vergeben, sondern auch einen gewinnen. Clooney ist für seine Titelrolle in "Jay Kelly" als bester Hauptdarsteller in einer Komödie nominiert. Roberts ist mit "After the Hunt" als beste Dramadarstellerin im Rennen. Beiden Stars werden von Experten aber nur geringe Siegchancen eingeräumt.