"Goldene Lola" für unverfilmtes Drehbuch von Sandra Schröder

Sandra Schröder, geboren 1986 in Friedberg, aufgewachsen in Fulda, studierte Drehbuch an der Internationalen Filmschule Köln. In "Als Bestie bin ich aufgewacht" gehe es "um ein Mädchen, das zu ihrem Vater ziehen muss, weil die Mutter gestorben ist. Diesen Vater kennt sie nicht. Er ist wahnsinnig distanziert und kalt zu ihr. Er steht auf Regeln und es ist alles wahnsinnig gruselig", sagte Schröder dem NDR. Aus Sicht der Jury schildert das Drehbuch "eine beeindruckende Erzählung über die Überlebens- und Anpassungsfähigkeit des Menschen in feindlicher Umgebung".