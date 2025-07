Am 31. Juli startet bei Joyn die dritte Staffel der Realityshow "Good Luck Guys". 12 Kandidatinnen und Kandidaten aus verschiedenen Formaten der deutschen Reality-TV-Landschaft wagen sich erneut an das Überlebensspiel am sogenannten Lost Beach in Thailand. In Zweierteams kämpfen sie um ein Preisgeld von 20.000 Euro - ohne Luxus, ohne Social Media, dafür mit neuen Spielregeln und körperlich wie taktisch fordernden Challenges.