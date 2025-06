Seit ihrer Premiere im März 2025 auf Netflix sorgt "Adolescence" bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen für Begeisterung - nun gibt es einen ersten Preisregen. Bei den Gotham TV Awards am 2. Juni 2025 gewann die britische Serie drei von vier möglichen Preisen.

Die Jury der Gotham TV Awards zeichnete "Adolescence" als beste Miniserie aus. Stephen Graham (51) gewann in der geschlechterneutralen Kategorie für die beste Hauptrolle in einer Miniserie. Der Schauspieler, der bei "Adolescence" auch als Co-Autor fungierte, spielt in der Serie den Vater des 13-jährigen Jungen, der eine Mitschüler ermordet.

Der Darsteller des jungen Mörders gewann ebenfalls einen Gotham Award. Owen Cooper (15) teilt sich den Preis für die Nebenrolle mit Jenny Slate (43) aus "Dying for Sex". Erin Doherty (32) ging dagegen leer aus. Die Schauspielerin, die in Folge drei von "Adolescence" eine Psychologin verkörpert, war ebenfalls in dieser Kategorie nominiert.