„GOTT von Ferdinand von Schirach“ Das TV-Event lässt wieder die Zuschauer eingreifen

„GOTT von Ferdinand von Schirach“ ist eine Produktion der MOOVIE in Koproduktion mit der ARD Degeto und dem rbb für die ARD in Zusammenarbeit mit dem ORF und Constantin Film.

Der hochkarätig besetzte Fernsehfilm versammelt Barbara Auer, Lars Eidinger als Rechtsanwalt, Matthias Habich, Ulrich Matthes als Bischof, Anna Maria Mühe, Christiane Paul, Götz Schubert und Ina Weisse vor der Kamera. Regie führte Lars Kraume ("Das schweigende Klasenzimmer", "Terror - Ihr Urteil"), das Drehbuch schrieb Ferdinand von Schirach selbst.

„GOTT von Ferdinand von Schirach“ wird im November 2020 als Eurovision zeitgleich im ORF und SRF ausgestrahlt. Auch in Österreich und in der Schweiz soll es im Anschluss an den Film eine Diskussionsrunde geben. Vermutlich wird der Fernsehfilm ebenfalls wieder in ausgewählten Kinos übertragen.