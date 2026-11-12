Gratis Kurzfilm Screening - Österreichischer Filmpreis 2026
Am Dienstag, 17. November 2026 um 20 Uhr zeigt die Akademie des Österreichischen Films im Rahmen von FREIES KINO jene vier Kurzfilme, die beim Österreichischen Filmpreis 2026 nominiert und prämiert wurden. Bei freiem Eintritt im Stadtkino im Künstlerhaus (Platzkarten sind direkt an der Abendkassa erhältlich).
Filmemacher Kurt Brazda wird den Abend moderieren und Gespräche mit den Filmschaffenden führen.
Welche Werke sind zu sehen?
Filmprogramm
DIE LETZTEN MENSCHEN - Regie und Drehbuch: Nicolás Pindeus, Produktion: Alisa Frischholz und Melvyn Zeyns, Filmakademie Wien (AT 2025)
Lenz ist ein genügsamer Charakter. Doch in seinem Dorf scheinen sich Dinge zu ändern. Fabian schlägt jemanden halbtot und Carina möchte nach New York ziehen. Als eine große Liebe sich nicht erfüllt, muss Lenz einsehen, dass seine kleine Welt sich langsam auflöst.
STAMPFER DREAMS - Regie, Drehbuch und Produktion: Thomas Renoldner (AT 2024)
Ein Found-Footage-Film, der ausschließlich Animationen aus der Zeit vor der Entstehung des Kinos verwendet. Diese stammen von den stroboskopischen Scheiben, einer Erfindung, die Simon Stampfer 1833 in Wien präsentierte.
EVER AFTER - Regie und Drehbuch: Helen Hideko, Produktion: Clara Maria Bacher, Filmakademie Wien (AT 2025)
Belly sinkt immer tiefer in einen geheimnisvollen Unterwassergarten. In der Schule wird sie verspottet, sie spricht die Sprache nicht und ist die Erste, die ihre Periode bekommt. Zu Hause findet sie wenig Trost, denn ihre Mutter ist streng und zeigt kaum Verständnis. Nur unter Wasser fühlt sie sich frei. Doch bevor sie in diesem düsteren Reich leben kann, muss Belly sich in eine Meerjungfrau verwandeln, was ihr ein schmerzhaftes Opfer abverlangt.
NIGHT OF PASSAGE - Auszeichnung Österreichischer Filmpreis 2026, Regie: Reza Rasouli, Produktion: Ivet Castelo und Maximilian Demets, Filmakademie Wien (AT 2025)
In der Nähe der österreichischen Grenze werden drei Freunde aus Teheran von ihrem Schmuggler abgesetzt. Sie müssen die Nacht in den slowakischen Wäldern verbringen, bis der nächste LKW sie abholt. Die Aussicht auf eine neue Zukunft treibt die Drei trotz der beschwerlichen Reise weiter an. Im Laufe der Nacht ist die Gruppe mit einer drastischen Wendung des Schicksals konfrontiert.
Die Filme werden in Originalversion mit englischen Untertiteln gezeigt.