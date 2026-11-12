Gratis Kurzfilm Screening - Österreichischer Filmpreis 2026

Am Dienstag, 17. November 2026 um 20 Uhr zeigt die Akademie des Österreichischen Films im Rahmen von FREIES KINO jene vier Kurzfilme, die beim Österreichischen Filmpreis 2026 nominiert und prämiert wurden. Bei freiem Eintritt im Stadtkino im Künstlerhaus (Platzkarten sind direkt an der Abendkassa erhältlich).

Filmemacher Kurt Brazda wird den Abend moderieren und Gespräche mit den Filmschaffenden führen.

Welche Werke sind zu sehen?