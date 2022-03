Grazer Joanneum: Ausstellung zu Kino und Film in der Steiermark

Wanderkinos seit 1896 in Leoben

1895 gab es in Paris die erste Kinovorführung, und bereits neun Monate später war der Film in Form eines Wanderkinos in Leoben angekommen. Im ersten Raum der Schau sind die Streifen "Pont de la Tour" und "Danse serpentine", produziert von dem Brüdern Lumiere, die damals gezeigt wurden, zu sehen. Der Tanzfilm ist handkoloriert und gibt einen Eindruck davon, dass der Film immer schon bestrebt war, auch Farben zu zeigen. Die Stummfilme laufen alle mit Musik, die teilweise neu gemacht wurde, wenn keine Tonspur mehr vorhanden war, schilderte Wratschko.

Fixe Kinos ab 1900 in der Steiermark

Ab Anfang des 20. Jahrhunderts etablierten sich in der Steiermark fixe Kinos, die auch wegen der Wochenschauen immer wichtiger wurden. Die Ausstellung zeigt, dass Themen wie "Die Ermordung des Thronfolgers in Sarajewo" oder Berichte aus dem Ersten Weltkrieg die Zuschauer ins Kino locken sollten. Der erste große steirische Spielfilm beschäftigte sich mit Erzherzog Johann. Er wurde hier gedreht, wenn auch von einer Wiener Firma produziert. Kuriosität am Rande: "Sodom und Gomorrha" aus der gleichen Zeit hatte den Erzberg als Schauplatz. Zu sehen sind auch zahlreiche Werbungen aus der frühen Kinozeit, damals noch als Dias, die eingeblendet wurden.