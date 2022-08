Die Musicalverfilmung "Grease" soll in den USA nach dem Tod der Sängerin und Schauspielerin Olivia Newton-John noch einmal im Kino gezeigt werden. Wie die Branchenblätter "Variety" und "The Hollywood Reporter" berichteten, soll der Film, mit dem Newton-John Ende der 70er weltberühmt wurde, ab Freitag in 135 Kinos laufen. Ein Teil der Ticketverkäufe soll demnach für die Erforschung von Brustkrebs gespendet werden. Das Branchenblatt "Deadline" schrieb sogar von 175 Kinos.

Olivia-Newton John war in der vergangenen Woche im Alter von 73 Jahren im US-Bundesstaat Kalifornien gestorben. Sie kämpfte seit Jahrzehnten gegen den Krebs.