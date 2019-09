Gregor Schmidinger: "Angst ist etwas gutes"

Wie kamst du zum Filme machen?

Es hat damit begonnen, dass ich mit Freunden Horrorfilme und Teenie-Slasher wie „Scream“ versucht habe nachzumachen. Nach der Schule wollte ich etwas in die Richtung studieren aber war damals für die Filmakademie Wien noch zu jung und habe mich für „Digitales Fernsehen“ auf der FH Salzburg entschieden. Das Studium war eine gute Möglichkeit, um mich dem Medium anzunähern und gleichzeitig einen Abschluss als Diplom Ingenieur zu haben, was vor allem für meinen Vater beruhigend war. Ich habe ein Austauschjahr an der Bowling Green State University in den USA gemacht. Meine dortige Regie-Professorin hat mich dazu ermutigt in eine künstlerische Richtung zu gehen. Dort habe ich auch meinen ersten Kurzfilm „The Boy next Door“ gemacht, der 12 Millionen Zuseher auf Youtube erreicht hat. Davor hatte ich ein sehr technisches Interesse für Kamera und Schnitt, das hat sich dort in eine künstlerische Auseinandersetzung entwickelt. Danach hat mich ein Dozent von der FH auf ein Online-Drehbuchstudium der UCLA aufmerksam gemacht. Daran konnte ich drei Jahre lang teilnehmen ohne Studiengebühren zu zahlen und nach LA ziehen zu müssen. Dort ist dann als Abschlussarbeit ein erster Entwurf zu „ Nevrland“ entstanden, der damals noch sehr anders war.