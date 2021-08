"Grey's Anatomy" bringt Ellis Grey in Staffel 18 zurück

Comeback für Ellis Grey

Ihre Mutter Ellis (Kate Burton) war in dieser Traum-Sequenz nicht zu sehen, doch das soll sich in der nächsten Staffel ändern. Wie "Deadline" berichtet, ist Kate Burtons Wiederauftauchen gleich in mehreren Episoden von Staffel 18 eingeplant.

Eigentlich starb Merediths Mutter bereits in der dritten Staffel an den Folgen ihrer Alzheimer-Erkrankung, war aber auch seither immer wieder mal in kurzen Flashbacks oder Träumen zu sehen.