Bei einem Mann steckt ein Fisch im Penis

In welcher Episode? Staffel 3, Episode 21

Was passiert in "Grey's Anatomy"? Ein Mann kommt mit dem Verdacht ins Krankenhaus, dass ein Fisch in seinem Penis ist.

Die Krankheit: Fisch im Penis

Der Bezug zur realen Krankheit:

"Das konnten wir uns nicht ausdenken!", sagte Clack zu "Entertainment Weekly". "Es kommt vor, dass der Fisch dem Urinstrahl in den Penis folgt. Das war ein Fall, von dem wir in Staffel 1 oder 2 gelesen haben und wir haben buchstäblich versucht, ihn in drei oder vier Episoden unterzubringen. [...] Es war einer dieser Fälle aus der Geschichte von Grey's Anatomy, die wir auf der Tafel behielten und im Raum behielten wie: 'Was ist mit Penisfisch für diese Geschichte?!' Es kam in so vielen Episoden vor, bevor es reinkam, es war urkomisch."