In der ersten der neuen Folgen von "Grill den Henssler" geht es familiär zu. Neben Sänger Semino Rossi (62) und Verona Pooth (56) tritt dann mit Stefano Zarrella (34) auch der Schwager von Jurorin Jana Ina Zarrella (48) zum kulinarischen Duell an. Als Coachin fungiert hier Alina Meissner-Bebrout.

Reiner Calmund erlitt medizinischen Notfall

Daneben treten etwa Model Eva Padberg (44) und die bekannten Schauspieler Armin Rohde (69) und Axel Stein (42) im Lauf der sechs neuen Folgen vor die Kamera und in die Studio-Küche. Folge fünf bietet ein Pärchen-Special, in dem Steffen Henssler Unterstützung von Gastronom Detlef Steves (55) erhält. Gemeinsam treten sie als Team gegen unter anderem Cheyenne Ochsenknecht (24) und Nino Sifkovits an.

Die sechste und letzte der heute angekündigten neuen Episoden trägt den Untertitel Coach-Special. Hier sind die Promi-Köche Ralf Zacherl (54), Sepp Schellhorn (57) und Elif Oskan zu Gast bei Steffen Henssler.

Überschattet wurde die Produktion der neuen Staffel von einem medizinischen Notfall. Jury-Mitglied Reiner Calmund (76) musste die Dreharbeiten wegen Herz- und Kreislaufproblemen in Folge drei abbrechen. Bruce Darnell (67) und Ali Güngörmüş (48) sprangen kurzfristig ein und komplettierten für die Folgen vier, fünf und sechs die Jury. VOX teilt mit, dass Reiner Calmund mittlerweile wieder "gesund und munter" sei.

Die neuen "Grill den Henssler"-Folgen sind bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung beim Streamingdienst RTL+ verfügbar.