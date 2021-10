Oscar-Chancen

Die Jury vom Fachverband Film- und Musikwirtschaft in der Wirtschaftskammer begründete ihre Auslands-Oscar-Wahl des von Freibeuterfilm koproduzierten Werks folgendermaßen: "Ein gesellschaftlich relevantes Thema, ein aktueller und zugleich historischer Stoff werden radikal erzählt. Der Film ist dicht, fokussiert und berührend. Besonders hervorzuheben sind die reduzierten, umso pointierteren Dialoge."

Ob es "Große Freiheit" zu Hollywood-Glanz bringen wird, entscheidet sich eventuell bereits am 21. Dezember, wenn von der Academy die Shortlist für die Auszeichnungen bekanntgegeben wird. Die definitive Nominierten-Liste steht dann am 8. Februar 2022 fest, bevor am 27. März im Dolby Theatre die 94. Oscargala über die Bühne geht.

Im Rahmen der Viennale ist "Große Freiheit" am 29. Oktober um 20:15 im Gartenbaukino zu sehen, sowie am 30. Oktober um 15:15 im Stadtkino im Künstlerhaus.

Am 19. November startet der Film dann offiziell unseren Kinos.