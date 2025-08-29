Michelle Hunziker (48) und Jörg Pilawa (59) präsentieren an diesem Freitag, 29. August und Samstag, 30. August die Sendung "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" live in Sat.1 und auf Joyn . Wie funktioniert die Show und wer tritt an?

An zwei aufeinanderfolgenden Abenden werden die Moderatoren Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen, die Rekorde brechen oder neu aufstellen wollen. Dabei geht es von sportlichen Herausforderungen bis skurrile Talente, die gezeigt werden. Zwischen den beiden Sendungen wird es einen Livestream bei Joyn geben, der einen Rekordversuch 24 Stunden begleitet. Erst wenn die Challenge gemeistert ist, wartet die begehrte Guinness-World-Records-Urkunde auf die Teilnehmenden. Der gewählte "Rekord der Herzen" wird einen Eintrag ins Guinness-World-Records-Buch erhalten. 19 Rekordversuche hat Sat.1 für die Shows angekündigt.

Das Moderationsduo

Michelle Hunziker und Jörg Pilawa werden in der Live-Sendung ihr Debüt als Moderationsduo geben. "Wir haben vorher noch nicht zusammengearbeitet. Ich bin sehr gespannt auf ihn und freue mich auf die Zusammenarbeit", gab Hunziker in einem Statement vor der Show bekannt.

Jörg Pilawa kann sich laut eigener Aussage für die Live-Sendung keine bessere Person an seiner Seite wünschen: "Michelle ist dafür einfach die beste Partnerin!" Der Moderator, der am 7. September 60 Jahre alt wird, erklärt weiter: "Das Guinness-Buch der Rekorde wird 70 Jahre alt und ich feiere meinen 40. Geburtstag... naja, zumindest gefühlt (lacht). Das ist doch der perfekte Moment für eine große Rekordshow."