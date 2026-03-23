"Großstadtrevier"-Staffel 38: Wie viele Folgen, wann ist Finale?

Längst haben sie in über 500 Folgen ermittelt. In den neuen Folgen von Staffel 38 des "Großstadtrevier" gehen die Zivilermittler Harry Möller (Maria Ketikidou) und Nils Sanchez (Enrique Fiß), die Streifenpolizisten Bente Hinrichs (Sinha Melina Gierke) und Lukas Petersen (Patrick Abozen) sowie Daniel Schirmer (Sven Fricke) unter der Leitung von Frau Küppers (Saskia Fischer) wieder unablässig und engagiert Verbrechen auf dem Kiez nach. Doch wie sieht der Episodenfahrplan 2026 eigentlich aus?

Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?

Zunächst wurden ab 2 März noch zwei Episoden der vorhergehenden Staffel 37 gezeigt. Ab 16. März 2026 startete die neue Staffel auf ARD dann regulär. Jeweils montags kommt in Normalfall eine weitere Folge hinzu; allerdings geht die Serie im Mai in eine frühe Sommerpause, die mit Wiederholungen überbrückt wird. Ab Mitte Oktober werden dann weitere neue Episoden der 38. Staffel folgen. Alle Episoden laufen montags um 18:50 Uhr im Ersten und anschließend in der ARD Mediathek.

Somit ergibt sich folgender Episodenkalender: