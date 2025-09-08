Am 8. September kehrt "Wer wird Millionär?" bei RTL+ aus der Sommerpause zurück. Doch etwas ist anders als in den mehr als 25 Jahren zuvor. Günther Jauch (69) humpelt auf Krücken ins Studio. Der Moderator trägt zwar wie gewohnt Anzug und Krawatte, an den Füßen aber untypischerweise Sneaker. "Im Kopf ist er aber fit wie ein Turnschuh", beruhigt der Sprecher aus dem Off das Publikum.

Günther Jauch verletzte sich in der Sommerpause: "Blöde mit dem Fuß umgeknickt", erklärt er in einem Video, das auf RTL zu sehen ist. Nun müsse er mit vier bis sechs Wochen "Humpelage" rechnen.