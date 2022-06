Am Samstag feiert die neue RTL-Wett-Show "Ich setz auf dich" mit Guido Cantz Premiere. Zwei jeweils dreistündige Ausgaben sind bisher geplant, danach will man weitersehen. Mit Thomas Gottschalk habe Cantz nicht gesprochen, dass er jetzt auch eine Wettsendung am Samstagabend moderiert. Wenn er ihn das nächste Mal trifft oder mit ihm telefoniert, werde er das aber selbstverständlich ansprechen. "Da gibt es keine Berührungsängste", versichert Cantz der Deutschen Presse-Agentur.

Im übrigen findet er nicht groß was dabei: "Ja, bei uns wird gewettet, das stimmt. Aber es ist schon anders als bei 'Wetten dass..?' Ich glaube, im deutschen Fernsehen ist Platz für beide Sendungen." Einige Wetten der ersten Ausgabe: Ein Mann im Rollstuhl will einen 22 Tonnen schweren Lkw mit 50 Personen ziehen. Ein anderer Mann wettet, dass er 20 Matratzenmarken erkennen kann, wenn er sich nur kurz drauflegt. Zwei junge Frauen wetten, dass sie 100 Lieder nur aus dem herausgeschnittenen Liedschnipsel "Love" erkennen. Sie arbeiten in einem Brautmodengeschäft, in dem sie den ganzen Tag nonstop mit Liebesliedern berieselt werden. Es gibt sogar eine Baggerwette: Ein junger Mann will mit einem Bagger einen Tisch decken, samt Besteck und Blumenvase.