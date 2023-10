"Star Wars"-Film im Stil von "Der Pate"

Erst kürzlich verriet Drehbuchautor David S. Goyer (57), dass er mit del Toro konkret an einem Skript für einen Film im "Star Wars"-Universum gearbeitet hatte. Der "Pan's Labyrinth"-Regisseur bestätigte dann via X, dass es sich tatsächlich um einen Ableger um Jabba the Hut gehandelt hat.

Aus dem Projekt, das Aufstieg und Fall von Gangsterboss Jabba im Stil von "Der Pate" skizzieren sollte, wurde bekanntlich nichts. Die Verantwortlichen des "Star Wars"-Universums konzentrierten sich stattdessen auf das Spin-off "Rogue One" (2016) und einen Solofilm um Han Solo zwei Jahre später.