"GZSZ" bekommt einen Ableger für Kinder

Urbanes Abenteuer für Kinder

Das Spin-off rund um sechs Skater-Freunde soll im "GZSZ"-Universum angesiedelt sein, wie es in einer Mitteilung der Produktionsfirma UFA Serial Drama am Freitagmittag heißt. Ein Kinder-Ableger sei ein "ein echter Seltenheitswert für Programme in dieser Zielgruppe und Größenordnung". Es sollen zunächst 26 Folgen in Berlin gedreht werden.

Zum Inhalt heißt es: "Kollekiez, Auftritte im Mauerwerk, coole Graffitis sprayen und immer der nächste Rap auf der Zunge - sechs Freunde gehen in Berlin durch dick und dünn. Was sie suchen, ist ein Platz für sich und ihre Skills. Was sie finden, ist der coolste Ort der Welt - denn er liegt im Verborgenen und gehört nur ihnen. Fast. Denn schon bald müssen die Kids mit ganz viel Leidenschaft, Talent und der nötigen Portion Cleverness für ihren Safe Space kämpfen." Somit starte ein "echtes urbanes Abenteuer".