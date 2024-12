Anne Menden (39) und Jörn Schlönvoigt (38) feiern bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (seit 1992, bei RTL) ein großes Jubiläum: Im Dezember 2004 traten sie das erste Mal als das Zwillingsduo Emily und Philip vor die Kamera. Im Interview mit RTL erinnern sich die Schauspieler an zwei Jahrzehnte mit der Serie. "Es ist ein unglaubliches Gefühl, schon so lange Teil von 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' zu sein. Das Team wurde zu einer zweiten Familie, und es ist eine besondere Ehre, zu diesem Erfolg beizutragen", freut sich Schlönvoigt anlässlich seines 20. Jubiläums. Seine Kollegin betont, dass "das Jubiläum ein Meilenstein in meiner Karriere und in meinem Leben" ist. Auch für Menden sei die "GZSZ"-Crew "fast zu einer zweiten Familie geworden".

Dieser Serientod bewegt bis heute In den vergangenen zwei Jahrzehnten drehten Menden und Schlönvoigt zahlreiche Szenen. Vor allem eine Storyline bleibt dem 38-Jährigen aber bis heute im Gedächtnis. Der Tod von Verena (Susan Sideropoulos, 44) sei "emotional unglaublich anspruchsvoll" gewesen. "Die Szenen haben mich auch privat sehr bewegt, weil ich den Schmerz und den Verlust so realistisch wie möglich darstellen wollte", so Schlönvoigt. Es sei "eine intensive Zeit" und "ein extrem einschneidendes Erlebnis" gewesen.

Für Menden bleibt bis heute ihre erste Szene bei "GZSZ" ein "unvergesslicher Moment". Diese drehte sie damals an ihrem 18. Geburtstag. "Ich war unglaublich nervös, aber auch voller Vorfreude. Auch nach all den Jahren erinnere ich mich noch genau daran, wie ich mich gefühlt habe - das Adrenalin und die Aufregung", so die Schauspielerin.

"Bei 'GZSZ' möchte und werde ich in Rente gehen!" Nach 20 Jahren bei der Serie denken Menden und Schlönvoigt noch lange nicht ans Aufhören. "Solange es spannend bleibt und ich das Gefühl habe, dass Philip noch eine Geschichte zu erzählen hat, werde ich dabeibleiben", stellt Schlönvoigt in dem Gespräch klar. Ähnlich sieht das seine Serienschwester: Menden sei sich sicher, dass ihre Rolle der Emily noch lange nicht auserzählt ist. "Solange das Publikum und die Autoren auch an neuen Entwicklungen interessiert sind, sehe ich keinen Grund aufzuhören. Bei 'GZSZ' möchte und werde ich in Rente gehen!"