"Hagen": Cast der Nibelungen-Verfilmung steht fest

"Hagen" dreht die klassische Nibelungen-Perspektive um

"Hagen" basiert auf dem Roman "Hagen von Tronje" von dem Weimarer Schriftsteller Wolfgang Hohlbein (69). In dem Buch interpretiert der erfolgreiche Fantasy-Autor die mittelalterliche Nibelungensage neu. Darin ist Hagen von Tronje, in den meisten Varianten der Sage der Schurke, der tragische Held. Der Recke Siegfried ist hier ein Emporkömmling, der die Ordnung am Hof in Worms stört. Zudem verliebt sich Hagen in Kriemhild, die wiederum Siegfried liebt.

Regie beim Nibelungen-Projekt führen Cyrill Boss (47) und Philipp Stennart. Das Duo inszenierte zuletzt die beiden Staffeln der bildstarken Sky-Serie "Der Pass".