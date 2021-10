Halloween nach 40 Jahren

Der Film ist die unmittelbare Fortsetzung von "Halloween" aus dem Jahr 2018. Dieses Werk von David Gordon Green verhielt sich so, als hätte es all jene zahlreichen Sequels, die dem originalen "Halloween" von 1978 gefolgt sind, niemals gegeben, sondern knüpft direkt an die Geschehnisse des Kult-Films von John Carpenter an.

Jamie Lee Curtis verkörpert erneut Laurie Strode, die 40 Jahre nach den traumatischen Ereignissen wieder mit ihrem größten Schrecken konfrontiert wird, denn der jahrzehntelang inhaftierte Michael kann aus der Anstalt für abnorme Rechtsbrecher fliehen und nimmt sein Gemetzel wieder auf.