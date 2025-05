Nach 66 Folgen in sechs Staffeln ist Schluss. Am 27. Mai 2025 stellte Magenta TV in die letzte Episode von "The Handmaid's Tale" bereit - am selben Tag der US-Ausstrahlung bei Hulu. Doch die Fans der Serie nach dem Roman von Margaret Atwood (85) müssen noch nicht ganz Abschied nehmen. Mit "The Testaments" steht schon ein Ableger bereit. Die Produktion des Spin-offs hat im April 2025 begonnen.

Die Handlung von "The Testaments" spielt vier Jahre nach der letzten Staffel von "The Handmaid's Tale". Der Magd June (Elisabeth Moss, 42) gelang es im Vorgänger nicht, ihre Tochter Hannah aus dem Gottesstaat Gilead zu befreien. Ihre andere Tochter Nichole konnte hingegen in Kanada in Sicherheit gebracht werden. Obwohl auch das Land immer stärkere totalitäre Tendenzen zeigte.

Unterstützung erhalten Agnes und Daisy von überraschender Seite: Tante Lydia. Die war in "The Handmaid's Tale" noch eine strikte Unterstützerin des Regimes. Als "Tante" überwachte sie die "Mägde", die für die unfruchtbaren Frauen der Herrscher von Gilead Kinder bekommen mussten.

Ann Dowd kehrt zurück: Die Darsteller von "The Testaments"

In "The Handmaid's Tale" war Ann Dowd (69) als Tante Lydia einer der heimlichen Stars. In "The Testaments" kehrt sie in dieser Rolle zurück.

Die Rollen von Junes Töchtern müssen aufgrund des Zeitsprungs natürlich mit neuen Darstellerinnen besetzt werden. Chase Infiniti (25) verkörpert die Agnes. Die US-Amerikanerin spielte zuletzt an der Seite von Jake Gyllenhaal (44) in der Serie "Aus Mangel an Beweisen". Mit Lucy Halliday wird ein noch unbeschriebenes Blatt ihre Schwester Daisy darstellen.

Ob Elisabeth Moss in ihrer Rolle als June zurückkehrt, für die sie unter anderem einen Emmy gewann, ist noch nicht bekannt. Als Produzentin ist sie aber an "The Testaments" beteiligt. Hinter der Kamera gibt es eine sichere Kontinuität. Bruce Miller ist wie bei der Mutterserie als Showrunner dabei. Einen Starttermin gibt es noch nicht.