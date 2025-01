In der beliebten ORF/ZDF-Serie "Der Bergdoktor" begeistert Hans Sigl (55) ein Millionenpublikum. Aktuell läuft die 18. Staffel des Quotenrenners im TV. In einigen Wochen sehen Fans den Schauspieler jedoch in einer völlig anderen Rolle im Fernsehen.

Im TV-Thriller "Flucht aus Lissabon" (17. März, 20:15 Uhr, ZDF) verkörpert der gebürtige Österreicher den ehemaligen Fluchthelfer Tom Fährmann, der für einen dramatischen Fall wieder aktiv wird. Eine Rolle, die den Schauspieler besonders gereizt hat, wie er im Interview mit dem Sender verrät: "Die Geschichte eines ehemaligen Anwalts, der als Fluchthelfer in London untertaucht und zum Schutz einer Zeugin nach Lissabon geholt wird, fand ich sehr reizvoll."