Vom Ruhrpott in die Herzen der Nation

Noch bevor der 1964 als Hans-Peter Wilhelm Kerkeling in Recklinghausen im Ruhrgebiet geborene Künstler mit nur 20 Jahren seine erfolgreiche TV-Karriere startete, wurde er mit dem heute renommierten Kabarettpreis Scharfrichterbeil in Passau ausgezeichnet. "Ich stand kurz vor dem Abitur, war also ziemlich aufgekratzt und war fest entschlossen, eine Bühnenkarriere zu machen. Die ich dann hier in Passau im Scharfrichterhaus tatsächlich dann auch gestartet habe", sagt er dem Sender. Der damals 18-Jährige war der erste Beil-Gewinner überhaupt, nachdem er eine Kassette mit seinen Sketchen an den Bayerischen Rundfunk geschickt hatte. Eigentlich war er abgelehnt worden, doch dann sprang ein Teilnehmer ab. Der Rest ist Geschichte.

1985 erhielt er seine erste wöchentliche Fernsehsendung "Känguru" (Das Erste). Es folgten weitere erfolgreiche Comedy-Formate wie "Total Normal" (1989-1991, Das Erste) oder "Darüber lacht die Welt" (1998-2000, Sat.1). Auch als Moderator größerer Shows machte sich Kerkeling einen Namen, etwa bei der deutschen Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest.

2014, also vor genau zehn Jahren hatte sich der Entertainer anlässlich seines 50. Geburtstags gänzlich aus dem Showgeschäft zurückgezogen. 2019 stand er als Schauspieler dann wieder für "Der Boandlkramer und die ewige Liebe" (2021) vor der Kamera. Dazwischen sorgte er mit seiner Autobiografie "Der Junge muss an die frische Luft - Meine Kindheit und ich" (2014) und der Verfilmung von "Ich bin dann mal weg" im Jahr 2015 für Aufsehen. 2018 folgte die noch erfolgreichere Buchverfilmung "Der Junge muss an die frische Luft".