Ein Star-Ensemble des deutschen Films hat sich in Nordrhein-Westfalen eingefunden: Wie Studiocanal nun mitteilte, fiel dort bereits vor Ostern der Startschuss für die Dreharbeiten von Marcus H. Rosenmüllers (51) neuem Film "Extrawurst". Der "Trautmann"-Regisseur versammelt für die schwarze Komödie das Who's Who des hiesigen Schauspielbusiness, allen voran die Hauptdarsteller Hape Kerkeling (60), Christoph Maria Herbst (59) und Fahri Yardim (44).

Auch "Ballon"-Star Friedrich Mücke (44) und "Pumuckl"-Schauspielerin Anja Knauer (46) gehören dem Cast von "Extrawurst" an, das auf dem gleichnamigen Theaterstück von Dietmar Jacobs (58) und Moritz Netenjakob (55) basiert. Dass es in der Satire bitterböse zugeht, liegt auf der Hand: Vorlagengeber Jacobs und Netenjakob wirkten schließlich auch als Drehbuchautoren an Herbsts Paraderolle "Stromberg" mit.