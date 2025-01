Provokante Grillwurst-Debatte

Die Geschichte spielt in einem Tennisclub in der deutschen Provinz. Bei einer Mitgliederversammlung soll über die Anschaffung eines neuen Grills abgestimmt werden. Was zunächst nach einer harmlosen Formalie klingt, entwickelt sich zu einer hitzigen Debatte: Es wird vorgeschlagen, auch einen eigenen Grill für das einzige türkische Clubmitglied zu finanzieren, da gläubige Muslime ihre Grillwürste nicht auf einen Rost mit Schweinefleisch legen dürfen. Was als gut gemeinte Idee beginnt, lässt Atheisten und Gläubige, Deutsche und Türken, Gutmenschen und Hardliner frontal aufeinanderprallen...