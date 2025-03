Die Serienadaption der beliebten "Harry Potter"-Buchreihe nimmt offenbar weiter Form an. Zum Cast soll nun auch der britische Schauspieler und Komiker Nick Frost (52) stoßen, wie das US-Branchenportal "Deadline" berichtet . Der 52-Jährige soll demnach kurz vor einem Vertragsabschluss für die Rolle des Halbriesen Rubeus Hagrid stehen. Die Figur wurde in allen acht "Harry Potter"-Filmen von Robbie Coltrane (1950-2022) dargestellt.

Das sollen die neuen "Harry Potter"-Stars sein

Dessen angeblicher Nachfolger Nick Frost ist unter anderem aus den Filmen "Shaun of the Dead" und "Hot Fuzz" bekannt. Er würde sich mit einem Engagement in der "Harry Potter"-Serie zu seinen Schauspielkollegen John Lithgow (79), Janet McTeer (63) und Paapa Essiedu (34) gesellen, die ebenfalls dabei sein sollen - als Albus Dumbledore, Minerva McGonagall und Professor Severus Snape.

Der verantwortliche Sender HBO hüllt sich bisher noch in Schweigen: "Wir sind uns bewusst, dass eine so hochkarätige Serie viele Gerüchte und Spekulationen hervorruft", sagte der Sender laut "Deadline" in einer Erklärung. "Während wir uns durch die Vorproduktion bewegen, werden wir Details erst bestätigen, wenn wir die Verträge abgeschlossen haben."