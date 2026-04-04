Es soll einen Blick hinter die Kulissen der ersten Staffel der neuen "Harry Potter"-Serie bieten, die an Weihnachten erscheint. Tagsüber bleibt aber genügend Zeit für die althergebrachte Eiersuche. Das Behind-the-Scenes-Special wird via HBO Max erst abends um 21:00 Uhr zum Abruf bereitstehen.

Der Streamingdienst HBO Max hat überraschend ein besonderes Ostergeschenk für Fans des "Harry Potter"-Universums angekündigt. Am 5. April , also am Ostersonntag , wird ein Special unter dem Namen "Finding Harry: Die Kunst hinter der Magie" veröffentlicht.

"Jenseits dessen, was die Zuschauer kennen"

In einem am 2. April veröffentlichten Trailer zu "Finding Harry: Die Kunst hinter der Magie" wird Großes für die kommende Serie versprochen. "Wir wollen eine Welt erschaffen, die jenseits dessen ist, was die Zuschauer kennen", heißt es in dem kurzen Clip etwa. Natürlich werden in dem Making-of nicht nur Kulissen zu sehen sein, etwa auch Darstellerinnen und Darsteller wie die von Harry Potter (Dominic McLaughlin), Hermine Granger (Arabella Stanton) und Ron Weasly (Alastair Stout) kommen im Trailer vor.

Daneben sollen etwa die Stars hinter Albus Dumbledore (John Lithgow), Minerva McGonagall (Janet McTeer) und Severus Snape (Paapa Essiedu) im Special auftauchen. Nick Frost, der Darsteller von Hagrid, wurde als Erzähler engagiert. Laut einer Pressemitteilung enthält das Making-of auch Interviews aus Bereichen wie dem Szenen- und Kostümbild oder den Creature Effects und soll ebenso "die aufwendige Suche nach Harry, Ron und Hermine" thematisieren.

Kürzlich war im Rahmen der Veröffentlichung eines ersten Teaser-Trailers ebenfalls überraschend mitgeteilt worden, dass die Serie früher zu sehen sein wird, als zuvor erwartet wurde. Die erste Staffel, die offiziell den Titel "Harry Potter und der Stein der Weisen" trägt, soll an Weihnachten 2026 anlaufen. Acht Episoden sind für die erste Staffel geplant. Die Serie basiert - wie schon die beliebte "Harry Potter"-Filmreihe - auf den Romanen von J. K. Rowling.