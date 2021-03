Harry und Meghan: Neuer Film soll Rücktritt thematisieren

Wie "Vulture" berichtet, hat der US-amerikanische Fernsehsender Lifetime der Produktion bereits grünes Licht gegeben. Die Dreharbeiten sollen demnach noch im Frühling beginnen, eine Ausstrahlung im amerikanischen Fernsehen ist für den Herbst angesetzt.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Leben von Meghan Markle und Prinz Harry von Lifetime verfilmt wird: Der Kabelsender, bekannt für seine oftmals belächelten Promi-Biopics, versuchte sich in der Vergangenheit bereits zweimal an der Geschichte des Paares. "Harry & Meghan: A Royal Romance" erzählte 2018 vom Kennenlernen der beiden, 2019 wurde mit "Harry & Meghan: Becoming Royal" der Eintritt Meghan Markles in das britische Königshaus behandelt.