Harvey Weinstein nach Los Angeles für weiteren Prozess überstellt

Ex-Filmproduzent Harvey Weinstein, der wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung eine langjährige Haftstrafe absitzt, ist am 20. Juli von New York nach Los Angeles überstellt worden. Ankläger in Kalifornien wollen Weinstein aufgrund von Anschuldigungen von fünf Frauen in der US-Westküstenmetropole einen weiteren Prozess machen.

Bereits am 21. Juli könnte der 69-Jährige in einer Anhörung vor Gericht erscheinen, teilte Weinsteins Anwalt Mark Werksman mit.

Missglückte Aufschiebung

Die Staatsanwaltschaft gab zunächst keinen Termin bekannt. Weinstein war am Dienstagvormittag von einem Gefängnis im Norden des US-Staates New York zur Überstellung nach Kalifornien den Behörden übergeben worden. Seine Anwälte hatten in den vergangenen Monaten versucht, die Auslieferung aufzuschieben. Sie argumentierten, dass Weinstein gesundheitlich angeschlagen und sehbehindert sei. Ein Richter in New York wies ihr Anliegen im Juni allerdings zurück.