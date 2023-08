Hat "Barbie" das Zeug zum erfolgreichsten Film aller Zeiten?

Die bisherigen "Barbie"-Rekorde im Überblick

Der jüngste Erfolg: Die Geschichte rund um die berühmte Puppe hat nun das Superhelden-Epos "The Dark Knight" als erfolgreichsten Warner-Bros-Film an den US-Kinokassen überholt. Bereits zum Start brach "Barbie" zahlreiche Rekorde: "Barbie" hat Greta Gerwig zu der erfolgreichsten Regisseurin aller Zeiten an den US-Kinokassen gemacht.

So spielte der Film am ersten Wochenende in den USA 155 Millionen US-Dollar ein (rund 140 Mio. Euro). Noch nie in der Geschichte Hollywoods konnte unter der Regie einer Frau ein Film in den Vereinigten Staaten mehr Umsatz in den ersten Tagen erzielen als "Barbie".

Obendrein war es der beste Start für einen Film, der auf einem Spielzeug basiert (zuvor "Transformers 3 - Die dunkle Seite des Mondes" mit ca. 116 Mio. Dollar) und die stärksten ersten drei Tage für einen Warner-Film, der nicht aus dem DC-Universum stammt oder eine Fortsetzung ist.