Das Video spielt auf den ersten Teil von "Der Teufel trägt Prada" an. In dem Film von 2006 sieht man die von Hathaway gespielte Andy Sachs beim Zähneputzen, bevor sie ihren Job bei der Modezeitschrift "Runway" antritt. Allerdings benutzte Andy damals keine elektrische, sondern eine Handzahnbürste.

Anne Hathaway (42) meldet sich via TikTok von den Dreharbeiten zu "Der Teufel trägt Prada 2". Die Schauspielerin filmt sich mit zerzausten Haaren und verschlafenem Blick beim Zähneputzen . Neben dem sechs Sekunden langen Clip steht "Auf dem Weg zur Arbeit" und der Hashtag #dwp2. Er steht für den englischen Titel der Fortsetzung: "The Devil Wears Prada 2".

Anspielung auf berühmten Pulli aus Teil eins

Der Pullover, den Anne Hathaway in dem TikTok-Clip trägt, ist eine noch deutlichere Anspielung auf Teil eins. Denn er hat ungefähr dieselbe Farbe wie ein berühmter Pulli aus dem Film. Chefredakteurin Miranda Priestly (Meryl Streep, 76) belehrt ihre Mode-uninteressierte Assistentin, dass es sich nicht um irgendein Blau handelt, sondern um Azur.

Klamotten dieser Farbe seien nur deshalb auf dem Wühltisch zu finden, von dem sich Andy bedient habe, weil Modejournalisten wie sie, sich einmal für den Farbton starkgemacht haben. "Dieses Blau steht für Millionen von Dollar und zahllose Jobs. Und es grenzt fast an Komik, dass sie tatsächlich der Meinung sind, sich der Modewelt zu entziehen und das, obwohl sie einen Pullover tragen, der von den Menschen in diesem Raum für sie ausgewählt wurde", sagt Priestley.

Die Produktion von "Der Teufel trägt Prada 2" hat Ende Juni dieses Jahres begonnen. Neben Anne Hathaway und Meryl Streep werden auch Emily Blunt (42) und Stanley Tucci (64) erneut in ihre Rollen aus dem Kultfilm schlüpfen. "Der Teufel trägt Prada 2" soll am 1. Mai 2026 in die Kinos kommen.