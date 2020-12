"Haus des Geldes" bekommt ein Remake in Südkorea

"Haus des Geldes" hat sich weltweit als eine der am meisten geschauten Serien des Streaming-Giganten erwiesen. Bisher waren Remakes von Netflix-Serien eher eine Seltenheit, aber durch das Interesse aus Südkorea ergibt sich eine gute Gelegenheit, den spanischen Erfolg in einem ganz anderen Weltregion zu wiederholen.

Südkorea möchte eine eigene Version der Krimi-Serie produzieren und dabei die Geschehnisse rund um einen perfekt geplanten Coup auf die koreanische Halbinsel verlegen. Als Regisseur konnte für dieses Projekt Kim Hong-sun gewonnen werden, der zum Beispiel an der Horror-Serie "The Guest" beteiligt war, die derzeit auch auf Netflix läuft. Das Drehbuch wird von Ryu Yong-jae beigesteuert, dessen Serie "My Holo Love" ebenfalls im Netflix-Katalog vorhanden ist.