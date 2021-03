"Haus des Geldes": Foto gibt Hinweis auf Rios Schicksal

The End

Herran befindet sich in einer Umkleide und trägt die legendäre rote Uniform, wobei er mitgenommen und verletzt aussieht. Zusätzlich zu dem Bild hat der Darsteller das Lied "The End“ von The Doors markiert. Er könnte damit das Ende der Serie meinen, aber es könnte auch bedeuten, dass Rio in der letzten Staffel stirbt. Nachdem die Serie berühmt dafür ist, beliebte Figuren verschwinden zu lassen, könnte Rio das selbe Schicksal wie Nairobi, Oslo, Berlin oder Moskau ereilen.

Die Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden, denn die Dreharbeiten für die letzten Episoden sind bereits abgeschlossen und eine Veröffentlichung in diesem Jahr ist äußerst wahrscheinlich.