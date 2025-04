Staatenlenker als Action-Helden sind derzeit sehr beliebt - vor allem auf Prime Video. Erst kürzlich bewährte sich Viola Davis als weiblicher Bruce Willis, als sie in "G20" eine kampferfahrene US-Präsidentin spielte. Nun treten Idris Elba und John Cena in ihre Fußstapfen. Was uns in "Heads of States" erwartet, zeigt zunächst der Trailer: