Heidi Klum (51) ist überraschend nicht mehr Teil der Jury von "America's Got Talent". Das verrät das Werbeplakat für die kommende 20. Staffel. Die 51-Jährige war seit 2013, mit einer kurzen Unterbrechung, Jurorin der US-amerikanischen Ausgabe der Castingshow "Das Supertalent" und in elf Staffeln dabei. Sie wird durch Sängerin Mel B (49) ersetzt, die bereits neben Klum von 2013 bis 2018 in der Jury saß. Beide Frauen waren nach der 13. Staffel ausgestiegen, doch Heidi Klum gehörte ab Staffel 15 wieder zum Team.