Wir müssen auch in Zukunft nicht auf Heidi Klum (51) verzichten. Wie der Privatsender ProSieben am 9. Oktober bekannt gab, habe man die Zusammenarbeit "um mehrere Jahre" verlängert. Die nächste Staffel ihrer Castingshow "Germany's Next Topmodel" ist bereits in Arbeit.

Drehstart in München Seit 2006 präsentiert Klum bereits das Format, in dem Modelnachwuchs gesucht wird. 2024 durften erstmals auch männliche Kandidaten antreten, was der Gastgeberin bald die Auszeichnung "Blauer Panther TV- & Streaming Award" beschert. Am 23. Oktober wird sie in München für die 19. Staffel "Germany's Next Topmodel" in der Kategorie Entertainment mit dem renommierten Medienpreis geehrt. Und Fans der Show dürfen sich freuen - denn ein Ende ist nicht in Sicht.

In einem Instagram-Posting teilte der Privatsender jetzt mit: "Mehr #GNTM. Mehr ProSieben. Mehr Joyn. Heidi Klum und ProSieben verlängern ihre Zusammenarbeit um mehrere Jahre. Und nicht nur das. Heute starten die Dreharbeiten zur glamourösen, 20. Jubiläumsstaffel von 'Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum' in München." Wie es in einer Pressemitteilung außerdem heißt, soll es neben der TV-Ausstrahlung in Zukunft "zusätzlich" eigene "GNTM"-Inhalte auf Joyn geben. Heidi Klum wird mit den Worten zitiert: "Ich bin wirklich sehr stolz auf alle Kandidatinnen und Kandidaten, die bisher mitgemacht haben. Ich freue mich, dass ich gemeinsam mit ProSieben die nächsten Jahre großartigen Menschen mit #GNTM eine besondere Bühne schenken kann."

Bereits am Dienstag hatte sich die vierfache Mutter, die seit vielen Jahren in Los Angeles lebt, aus ihrer alten Heimat gemeldet. "Müde, aber habe es nach Deutschland geschafft", schrieb Klum auf ihrer Instagram-Seite. In München wurde sie offenbar herzlich in Empfang genommen: "Und schaut mal, wer mich am Flughafen abgeholt hat. Meine Mutti." Dazu postete die aus Bergisch-Gladbach stammende Moderatorin ein Foto, auf dem sie neben ihrer Mutter Erna im Auto sitzt. Die Jubiläumsstaffel soll im Frühjahr 2025 ausgestrahlt werden.