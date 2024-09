Helene Fischer meldet sich zurück: "Gibt in Zukunft wieder mehr von mir"

"Ihr Lieben, ja - die Helene Fischer Show wird es auch in diesem Jahr wieder geben", schrieb Helene Fischer (40) zu einem Instagram-Clip. "Ich freu' mich jetzt schon riesig auf euch und wer dabei sein will, kann sich jetzt seinen Platz sichern." Die Sängerin informiert die Fans darüber, dass sie sich bereits für den Ticket-Pre-Sale am 18. September registrieren können.

In der Videobotschaft, in der Fischer in legerem Outfit auf einer Schaukel sitzt, bedankt sie sich zunächst für die vielen Glückwünsche und Geschenke und "die lieben Worte, die ihr mir zu meinem 40. dagelassen habt". Der Musikstar feierte am 5. August runden Geburtstag. "Jetzt habe ich aber ein Geschenk für euch: Ich glaube ein paar haben es ja schon geahnt, aber jetzt darf ich euch offiziell mitteilen: Es wird die Helene Fischer Show in diesem Jahr wieder geben", bestätigt sie auch in dem Clip. "Wir zeichnen am 6. und 7. Dezember auf. Ich hoffe natürlich sehr, dass ich euch dort sehe."