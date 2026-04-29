Am Freitagabend, den 1. Mai 2026, wird es eine besondere TV-Premiere geben: Deutschlands Schlagerkönigin Helene Fischer (41) und Florian Silbereisen (44) treten erstmals gemeinsam in einer Talkshow auf. Die Moderatorin Barbara Schöneberger (52) und ihr Kollege Hubertus Meyer-Burckhardt (69) empfangen die beiden ab 22:00 Uhr in der "NDR Talk Show", wie der Sender jetzt mitteilt. Nach der Ausstrahlung wird die Sendung in der ARD-Mediathek zu sehen sein.

Dass der "Traumschiff"-Kapitän und Moderator mit Fischer liiert war, liegt schon einige Jahre zurück. Trotzdem bleiben die beiden freundschaftlich und professionell verbunden. Sie besuchten sich in den vergangenen Jahren etwa mehrfach gegenseitig in ihren Fernsehshows. 2024 sangen sie in der "Helene Fischer Show" etwa zusammen den Song "Schau mal herein". Sie kam dafür beispielsweise zu seinen "Schlagerchampions".