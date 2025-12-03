"Helldivers": Videospiel-Verfilmung von "Fast and Furious"-Macher

Lange galten Videospieladaption als Kassengift. Das hat sich durch die Verfilmungen von "Minecraft" und "Super Mario" oder der Serienversion von "The Last of Us" geändert. Nun wird das nächste gefeierte Videospiel verfilmt. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, machen sich Sony Pictures und PlayStation Productions jetzt an die "Helldivers"-Reihe der Arrowhead Game Studios.

Regie wird Justin Lin (54) führen. Der in Taiwan geborene US-Amerikaner inszenierte bereits sechs Teile der "Fast and Furious"-Reihe. Er bringt also reichlich Action-Erfahrung mit.

Das Drehbuch stammt von Gary Dauberman, der als Autor der Stephen-King-Adaption und den "Annabelle"-Filmen eher aus der Horrorecke kommt. In diesem Jahr übertrug er bereits ein Videospiel auf die Leinwand. Er schrieb, ebenfalls für PlayStation Productions, das Drehbuch zur Kinoversion des Horror-Games "Until Dawn".