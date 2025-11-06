Im November 2017 verkündete Meghan ihren Abschied von der US-Anwaltsserie "Suits", in der sie sieben Staffeln lang die Rolle der Anwältin Rachel Zane verkörpert hatte. Wenige Monate später, im Mai 2018, heiratete sie Prinz Harry (41) und trat damit ins britische Königshaus ein. Seither hatte sie sich komplett aus dem Schauspielgeschäft zurückgezogen.

Nach acht Jahren Pause wagt Herzogin Meghan (44) die Rückkehr ins Schauspielgeschäft . Die Herzogin von Sussex hat eine Rolle im Amazon MGM Studios-Film "Close Personal Friends" übernommen, wie das Branchenmagazin "Deadline" bestätigt . Für die 44-Jährige ist es ihr erstes schauspielerisches Engagement seit dem Ende ihrer Zeit in der Erfolgsserie "Suits".

Film mit Staraufgebot

Der genaue Inhalt ihrer Rolle in "Close Personal Friends" bleibt bislang unklar. Mehrere Medien berichten jedoch, dass die Schauspielerin am Set in Pasadena gesichtet wurde und sich selbst spielen soll. "Meghan war heute am Set", berichtete ein Insider dem "People"-Magazin. Die 44-Jährige übernehme eine kleine Rolle. "Sie wirkte sehr entspannt und glücklich. Sie stellte sich allen vor und war sehr liebenswert und bodenständig." Der Film wartet mit einem beeindruckenden Cast auf: Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid und Henry Golding gehören zur Besetzung. Amazon MGM Studios wollte sich bislang nicht zu Meghans Rolle äußern.

Die Komödie wurde bereits im vergangenen August angekündigt. Demnach geht es in dem Film um ein Paar, das auf einer Reise nach Santa Barbara ein prominentes Paar kennenlernt und sich mit ihm anfreundet. Es werden persönliche Grenzen überschritten und es kommt zu peinlichen Situationen.

"Dies ist ein wichtiger Moment für Meghan und bedeutet für sie eine Rückkehr zu dem, was sie wirklich liebt", erklärte eine Quelle der "Sun". "Sie wurde mit Angeboten überhäuft, aber dieses fühlte sich richtig an." Die Herzogin habe testen wollen, "wie es ihr gefällt, wieder am Set zu sein".

Meghan und Harry leben seit ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus im Jahr 2020 mit ihren Kindern im kalifornischen Montecito, einer Wohngegend in Santa Barbara.