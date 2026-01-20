"Hijack"-Staffel 2: Wie viele Folgen, wann ist Finale?
Idris Elba erlebt diesmal in Berlin ein brisantes Abenteuer. Wie sieht der Episodenfahrplan dazu aus?
Der erfahrene Krisenvermittler Sam Nelson (Idris Elba) ist in "Hijack"-Staffel 2 bei Apple TV erneut in eine brenzliche Situation geraten: Nachdem eine Gruppe von Entführern in einer Berliner U-Bahn die Kontrolle übernommen hat, muss er kühlen Kopf bewahren und sein Verhandlungsgeschick einsetzen. Noch dazu trägt dieser Fall für ihn eine sehr persönliche Note. Welche Herausforderungen auf ihn zukommen, kann hier nicht verraten werden, aber wir legen den Episodenfahrplan offen.
Wie viele Folgen hat "Hijack"-Staffel 2?
Die Thriller-Serie wird insgesamt 8 Episoden umfassen.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Es geht los ab 14. Jänner 2026 auf Apple TV - danach folgt jeweils mittwochs eine weitere Folge. Somit ergibt sich folgender Episodenkalender:
- 14. Jänner 2026: Episode 1 ("Signal")
- 21. Jänner 2026: Episode 2 ("Control")
- 28. Jänner 2026: Episode 3 ("Baggage")
- 4. Februar 2026: Episode 4 ("Switch")
- 11. Februar 2026: Episode 5 ("Outage")
- 18. Februar 2026: Episode 6 ("Junction")
- 25. Februar 2026: Episode 7 ("Contact")
- 4. März 2026: Episode 8 ("Terminal")