Hillary Clinton mit Emmy für Netflix-Doku ausgezeichnet

Afghanistan Doku

“In Her Hands” erzählt die Geschichte von Zarifa Ghafari, der jüngsten Bürgermeisterinder afghanischen Geschichte. Die Doku setzt 19 Monate vor der Machtergreifung der Taliban an und zeigt den gesellschaftlichen Wandel in dem von Krisen gebeutelten Land. Der Film feierte seine Premiere auf dem Toronto Filmfestival und wurde auf dem Camden Filmfestival mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.

Doch trotz des Erfolges gab es auch Kritik an dem Film. Oscar-Preisträgerin Laura Poitras warf Clinton in einem "Hollywood Reporter"-Interview “whitewashing” vor und kritisierte in diesem Zusammenhang auch ihren Umgang mit Julian Assange.

"In Her Hands" ist derzeit auf Netflix verfügbar. Hier geht's direkt zur Doku!