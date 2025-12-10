Fans von Billie Eilish (23) dürfen sich freuen: Der erste Trailer zu ihrem 3D-Konzertfilm "Hit Me Hard And Soft: The Tour (Live in 3D)" ist erschienen. Die Co-Regie führte neben Eilish kein Geringerer als "Avatar"-Macher James Cameron (71). Der Film soll am 20. März 2026 über Paramount in die Kinos kommen.

Emotionale Momente Im Trailer gibt sich Cameron wenig bescheiden. Niemand habe je einen Konzertfilm in diesem Ausmaß gedreht, verkündet der Regisseur. Man setze Technologie ein, die noch nie zuvor verwendet worden sei. Doch der Vorgeschmack zeigt neben den Bühnenshows auch emotionale Momente: Cameron spricht Eilish direkt darauf an, dass sie auf der Tour viel Schmerz mit sich trage. Zu Tränen kommt es bei Eilish, als ihr abwesender Bruder Finneas O'Connell (28) ihr eine rührende Nachricht mit den besten Wünschen für ihre Tournee mitgibt. Eilish sagte zudem vor der Kamera: "Es wird meine erste Show ohne ihn sein." Ein weiterer Ausschnitt zeigt, wie Finneas als Gast in Manchester mit seiner Schwester auf der Bühne steht.

Auf der offiziellen Social-Media-Seite des Films heißt es über Eilish und Cameron: "Sie hat die Musik verändert. Er hat das Kino verändert. Zusammen werden sie das Konzerterlebnis in 3D neu erfinden." Fans können sich in den ersten 72 Stunden nach Trailer-Veröffentlichung für einen frühen Ticketzugang registrieren. Dass James Cameron offensichtlich viel Freude an dem Projekt hatte, machte er kürzlich in den sozialen Medien deutlich. "Es war eine Ehre und ein großer Spaß, den 3D-Film der erstaunlichen Show von Billie Eilish als Co-Regisseur zu führen, die sie auf der ganzen Welt gespielt hat", gab der "Avatar"-Regisseur Ende November bei Instagram bekannt. "Hit Me Hard and Soft" ist Eilishs drittes Studioalbum und die musikalische Basis für Tour und Film. Bei den 67. Grammy Awards erhielt das Werk sieben Nominierungen, darunter Album des Jahres. Die Single "Wildflower" ist bei den 68. Grammys am 1. Februar 2026 für Aufnahme und Song des Jahres nominiert. Die Tournee, die vergangenen Monat zu Ende ging, umfasste 106 Konzerte auf vier Kontinenten und startete im September 2024.